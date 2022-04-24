شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لـ"أيمن أبو العلا" حول شكاوى نقص لبن الأطفال لمرضى حساسية الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة للقائم بأعمال وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار، وذلك بشأن شكاوى الأسرة المصرية من نقص لبن الأطفال، المخصص لمرضى حساسية الألبان.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تلقى خلال الساعات الماضية العديد من الشكاوى بشأن مأساة ومعاناة حقيقية لعديد من الأسر المصرية بسبب نقص لبن الأطفال ، المخصص لمرضى حساسية الألبان، سواء فى الوحدات الصحية أو الصيدليات الذي أصبح فيها نادرًا جدا رغم أن أسعاره مرتفعه وتتراوح من 255 إلى 270 جنيها.

ولفت "أبو العلا" إلى أن عدم وجود لبن الأطفال يمثل إشكالية كبيرة داخل منافذ الوزارة ويحتاج لتحرك عاجل من وزارة الصحة، خاصة وأن الظروف الإقتصادية التي نمر بها تؤثر بالسلب على البعض الذى لا يستطيع أن يحصل على لبن الأطفال من الصيدليات، خاصة وأن أسعاره تقترب من 270 جنيها.