لبنان.. العثور على 8 جثث في حادث زورق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تابع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون منذ مساء أمس التفاصيل المتعلقة بحادثة غرق الزورق قبالة ساحل طرابلس الذي كان يبحر بأشخاص لبنانيين وغير لبنانيين إلى خارج المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير شرعية.



واطلع عون على وقائع عمليات إنقاذ ركاب الزورق الذين نجوا من الغرق وتأمين العلاج اللازم لهم، فيما تتابع الوحدات العسكرية البحث عن الركاب الاخرين.

وطلب من الأجهزة القضائية والعسكرية المعنية فتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق الزورق.

ومن جانبه قال مراسل الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الأحد إن الجيش اللبناني عثر على 8 جثث في البحر قبالة طرابلس.

وغرق زورق قبالة ساحل المدينة الشمالية أمس السبت وتوفيت طفلة في الحادث وجرى إنقاذ أكثر من 40 شخصاً. وقال الصليب الأحمر إن حوالي 60 شخصا كانوا على متن الزورق.