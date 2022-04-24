بريطانيا تؤكد أن أوكرانيا صدت العديد من الهجمات الروسية في دونباس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أفاد تحديث عسكري بريطاني اليوم الأحد أن أوكرانيا صدت العديد من الهجمات الروسية على طول خط التماس في دونباس في الأيام الماضية.



وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية أنه على الرغم من تحقيق روسيا لبعض المكاسب على الأرض، كانت المقاومة الأوكرانية قوية في جميع المحاور وكبدت القوات الروسية خسائر كبيرة.

وأضاف التحديث أن "تراجع الروح المعنوية الروسية والوقت المحدود لإعادة تشكيل القوات وتجهيزها وتنظيمها بعد هجمات سابقة يعوق الفاعلية القتالية الروسية على الأرجح".

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة ما ورد في التقرير.

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بتجنيد المدنيين قسراً في الأقاليم المحتلة شرقي أوكرانيا.

وكتب مسؤولون عسكريون أوكرانيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه بالإضافة إلى الشباب فإنه يجري استهداف الأطباء في أقاليم خيرسون وزابوريجيا وخاركيف.

وزعموا أنه تم إجبار العاملين في المجال الطبي في فوفتشانسك بإقليم خاركيف وتحت تهديد التعرض للإعدام على علاج الجنود الروس المصابين أثناء القتال.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة الادعاءات الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن تجنيد المدنيين الأوكرانيين في الجيش الروسي ينتهك بنود اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين أثناء الحروب.