شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأوكراني: أعتقد أن روسيا قد تستخدم سلاحًا نوويًا لكن لا أريد أن أتصور إمكانية حدوث ذلك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ديلينسكي، امس السبت، إنه يعتقد أن روسيا قد تستخدم سلاحا نوويا لكنه لا يريد أن يتصور إمكانية حدوث ذلك.



وأضاف زيلينسكي أن إمكانية إجراء محادثات سلام أخرى مع روسيا في تركيا تعتمد على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن كييف تريد إجراء محادثات جوهرية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي في كييف، أن ثمانية أشخاص، بينهم طفل عمره ثلاثة أشهر، قتلوا في ضربات صاروخية على مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا يوم السبت. وتنفي موسكو استهداف المدنيين.

وتابع الرئيس الأوكراني أن بلاده تريد أن تكون الولايات المتحدة أحد الضامنين لأمنها في مواجهة أي تهديدات مستقبلية.

وفي المؤتمر الصحفي في كييف قبيل زيارة مسؤولين أمريكيين كبار يوم الأحد، قال زيلينسكي إنه يتوقع نتائج ملموسة تتضمن اتفاقا لتوفير المزيد من الأسلحة.

وأضاف أنه يتوقع أن تتحدث الولايات المتحدة مع ألمانيا حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

في سياق متصل، قال مسؤول أوكراني السبت إن روسيا استأنفت هجومها على آخر المدافعين الأوكرانيين المتحصنين في مصنع عملاق للصلب في ماريوبول، بينما قالت القوات المسلحة الأوكرانية إن صاروخين أصابا منشأة عسكرية ومبنيين سكنيين في مدينة أوديسا، ما أدى لمقتل 5 أشخاص وإصابة 18.

وأضاف المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش أن القوات الروسية شنت هجمات جوية على مصنع آزوفستال وتحاول اقتحامه، مضيفا أن "العدو يحاول القضاء على المقاومة الأخيرة للمدافعين عن ماريوبول".

وتحتدم أكبر معركة في الصراع منذ أسابيع مع سعي روسيا للسيطرة على مدينة يُنظر إليها على أنها حيوية لمحاولاتها لربط منطقة دونباس الشرقية بشبه جزيرة القرم التي استولت عليها موسكو في عام 2014.

وتحاصر القوات الروسية ماريوبول وتقصفها منذ الأيام الأولى للحرب متسببة في خراب مدينة كان يقطنها قبل العملية العسكرية الروسية أكثر من 400 ألف نسمة. وقال أحد مساعدي رئيس بلدية ماريوبول إن محاولة جديدة لإجلاء المدنيين باءت بالفشل يوم السبت.

يأتي ذلك فيما قالت القيادة الجوية الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية إن صاروخين أصابا منشأة عسكرية ومبنيين سكنيين في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود وإنه تم تدمير صاروخين آخرين. وقال أندريه يرماك المساعد بالرئاسة الأوكرانية إن خمسة قتلوا وأصيب 18.

وقال الجنرال الروسي رستم مينكاييف يوم الجمعة إن موسكو تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا بالكامل وليس فقط دونباس.

وقالت أوكرانيا إن هذه التصريحات تشير إلى أن لروسيا أهدافا أوسع من هدفها المعلن المتمثل في نزع السلاح و"القضاء على النازيين" في أوكرانيا.

وتصف كييف والغرب العملية العسكرية الروسية بـ"حرب عدوانية غير مبررة"