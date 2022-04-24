غرق زورق في ميناء طرابلس اللبناني على متنه حوالي 60 شخصا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير النقل اللبناني علي حمية لرويترز إن طفلة لقيت حتفها لكن تم إنقاذ أكثر من 40 شخصا في أعقاب غرق زورق قبالة ساحل مدينة طرابلس بشمال لبنان يوم السبت.



وقال حمية "البحث ما زال جاريا عن الباقين. يللي كانوا على الزورق سوريين ولبنانيين".

وأفاد شاهد من رويترز بأن حشدا غاضبا بدأ يتجمع حول الميناء بحلول منتصف الليل، وشوهدت سيارات إسعاف تنقل الناس بعيدا عن الساحل باتجاه المدينة.

وفي وقت سابق، يوم السبت، قال الصليب الأحمر اللبناني إن حوالي 60 شخصا كانوا على متن الزورق.

وقال مجلس الوزراء اللبناني في بيان نُشر على صفحته في "فيسبوك" إن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يتابع غرق زورق يقل ركابا انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون جنوبي طرابلس.

ودفعت الأزمة الاقتصادية في لبنان موجات من اللاجئين اللبنانيين والسوريين إلى المخاطرة برحلة بحرية إلى أوروبا على متن زوارق صغيرة.

وطرابلس هي ثاني كبرى مدن لبنان والأفقر على البحر المتوسط، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).