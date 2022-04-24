غوتيريش في تركيا الاثنين القادم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 07:13 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت الأمم المتحدة في بيانلها يوم السبت أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش سيزور أنقرة يوم الاثنين ثم يتوجه إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعدها إلى أوكرانيا لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وذكر البيان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكون في استقبال الأمين العام للأمم المتحدة لدى وصوله إلى تركيا.

قالت إيري كانيكو مساعدة المتحدث باسم غوتيريش في إفادة صحفية يوم الجمعة إن الأمين العام سيتوجه إلى موسكو يوم الثلاثاء ويجتمع مع بوتين، كما سيعقد اجتماع عمل ويحضر مأدبة غداء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أمل مناقشة ما يمكن القيام به لإحلال السلام في أوكرانيا.

وقالت الأمم المتحدة أيضا يوم الجمعة إن غوتيريش سيلتقي مع زيلينسكي يوم الخميس ووزير الخارجية دميترو كوليبا وموظفين في وكالات الأمم المتحدة لمناقشة تكثيف جهود المساعدة الإنسانية.

من جهته ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “غير المنطقي” زيارة موسكو، الثلاثاء، قبل يومين من توجهه إلى كييف.

وقال في مؤتمر صحافي في محطة مترو في ساحة كييف المركزية “من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولا ثم إلى أوكرانيا”، معربا عن أسفه “للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب”.

وكان غوتيريش قد طلب لقاء رئيسي البلدين في رسالتين منفصلتين تم تسليمهما إلى البعثتين الدائمتين للبلدين لدى الأمم المتحدة.