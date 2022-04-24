شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على 4 أشخاص كانوا على متن زورق سياحي مفقود قبالة ساحل اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثر خفر السواحل الياباني على 4 أشخاص كانوا من بين 26 راكبا على متن زورق سياحي فقد قبالة الساحل الشمالي للبلاد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه تم العثور على الأشخاص الأربعة في منطقة حول شبه جزيرة شيريتوكو التابعة لجزيرة هوكايدو.ولم يتضح من التقرير ما إذا كان قد تم انتشالهم أحياء أم لا.

يشار إلى أن المنطقة معروفة بجليدها الطافي وهي موطن للعديد من النباتات والحيوانات النادرة، وتم إعلانها تراثا طبيعيا عالميا في عام .2005

وأصدر طاقم الزورق "كازو 1" يوم السبت، بعد أن حوصر داخل الأمواج العالية، نداء استغاثة لخفر السواحل، مبلغا أن المياه تدخل الزورق.

وفقد الاتصال بالزورق بعد ذلك ببضعة ساعات، وأطلق خفر السواحل عملية بحث شاركت فيها مروحية والعديد من الزوارق.

وكان على متن الزورق 22 راكبا بالغا وطفلين بالإضافة إلى الطاقم المكون من شخصين.