شكرا لقرائتكم خبر عن «شنغهاي» تسجل 39 وفاة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة المحلية في شنغهاي اليوم الأحد إن 39 مصابا بمرض كوفيد-19 توفوا في المدينة في 23 أبريل نيسان، ارتفاعا من 12 في اليوم السابق.

وسجلت شنغهاي، المركز المالي والتجاري في الصين، 19657 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا بدون أعراض انخفاضا من 20634 في اليوم السابق.

وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي عدد الحالات الجديدة التي ظهرت عليها أعراض بلغ 1401 انخفاضا من 2736 في اليوم السابق.

وتكافح شنغهاي حاليا أكبر تفش على الإطلاق لكوفيد-19 في الصين.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية)