شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني» يحمّل الحوثيين مسؤولية تعثر تشغيل أول رحلة من مطار صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران المسؤولية الكاملة عن تعثر تشغيل أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، والعودة، والتي كان مقرر انطلاقها يوم الأحد 24 إبريل، جراء عدم التزامها بالاتفاق الذي ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة عن الحكومة الشرعية.

وأضاف الإرياني إن مليشيا الحوثي الإرهابية تحاول فرض (60) راكب على متن الرحلة بجوازات سفر غير موثوقة صادرة عنها، في ظل معلومات تؤكد تخطيطها لاستغلال الرحلات خلال شهري الهدنة لتهريب العشرات من قياداتها وقيادات وخبراء الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني بأسماء وهمية ووثائق مزورة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف التلاعب بهذا الملف الإنساني، واتخاذ المواطنين في مناطق سيطرتها رهائن لجني مكاسب، دون اكتراث باوضاعهم ومعاناتهم المتفاقمة، والتعجيل بإطلاق الرحلة تنفيذا لبنود إعلان التهدئة برعاية أممية.

وذكر الإرياني أن الحكومة اليمنية وافقت على سفر (104) راكب في أول رحلة من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، إلا أن مليشيا الحوثي الإرهابية رفضت وأصرت على إضافة (60) راكب بجوازات سفر غير موثوقة.