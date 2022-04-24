الداخلية تعلن قبول طلبات التقديم لحج القرعة.. "الإجراءات والأوراق المطلوبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لهذا العام 1443هـ / 2022م، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24/4/2022 حتى يوم الجمعة 6/5/2022.

و تتقدم وزارة الداخلية بخالص التهنئة لأبناء الشعب المصرى العظيم بمناسبة إقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1443هـ/2022م .. وتُعلن عن البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 24/4/2022م حتى يوم الجمعة الموافق 6/5/2022م.. بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.. وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال المنظومة الإلكترونية لحجاج مديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.

بالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة.. يراعى إتباع الشروط والإجراءات التالية:-

إجراءات واشتراطات تقديم الطلبات

تقدم الطلبات بمعرفة المواطن شخصياً إلى أى مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الإتصـال بالخدمة الصوتية على رقم (27983000 – 02) وفقاً لبيانات بطاقة الرقم القومى السارية وفى حالة إنتهاء سريانها لا يقبل الطلب – وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية، وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومى الخاصة به.. وذلك مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار جائحة فيروس كورونا.

وفى ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج فيجب على المواطن أن يختار الجهة التى يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن).. ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأى من تلك الجهات المنظمة للحج.. وبمجرد غلق باب التقدم يعد الطلب مدرجاً ضمن قرعة تلك الجهة فقط ولن تُقبل له طلبات آخرى على أى جهة منظمة للحج ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

تقبل الطلبات وفقاً للنماذج المعدة والمتوفرة بمراكز وأقسام الشرطة وبالموقع الإلكترونى المشار إليه، على أن يوقع المواطن بنفسه على الطلب، وفى حالة وجود مرافق يوقع بجوار توقيع مقدم الطلب مع مراعاة سداد الرسوم المقررة، ويرفق بنموذج طلب الحج الورقى صورة بطاقة الرقم القومى "السارية الصلاحية" بعد الإطلاع على أصل البطاقة ويدرج الرقم القومى بطلب الحج مع مراعاة التأكيد على إرفاق الإقرارات وصور المستندات المطلوبة لكل حالة مع نموذج طلب الحج.

مدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض، ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لهذا العام حيث أنه الأكثر عرضة لمخاطر العدوى والإصابة بفيروس "كورونا" ومضاعفاته وهى (مرضى الأورام للمراحل المتقدمة – مرضى الفشل الكلوى والذين يتم إجراء غسيل كلوى لهم – مرضى تليف الرئة – الحالات المتقدمة لأمراض القلب والأوعية الدموية – حالات التليف الكبدى المتقدم – الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة).. كما يشترط إستكمال التحصين بالجرعات الأساسية "جرعتين على الأقل" للقاحات المعتمدة دولياً (كوفيد 19) مع موافاة الإدارة العامة للشئون الإدارية بصورة من الشهادة الخاصة بذلك التطعيم كشرط للحصول على التأشيرة، مع التنبيه على الحاج بالإحتفاظ بأصل الشهادة لإصطحابها معه أثناء السفر.

يقتصر أداء فريضة الحج هذا العام على من لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته مع ضرورة تقديم شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

يوقع المتقدم بطلب الحج والمرافق له (إن وجد) على الإقرار المدرج بالطلب بعدم أداء فريضة الحج طوال حياته وبموافقته على الشروط والضوابط المنظمة لحج القرعة المدرجة بالطلب، وإذا ثبت سابقة أدائه لفريضة الحج لا يقبل طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.. والذى يفيد أيضاً بتمتعه بصحة جيدة وأنه معافى من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة لحين الموافاة بتقرير طبى معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بعد الفوز بالقرعة، وإذا ثبت عكس ذلك تلغى فرصة حجه مباشرة دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يشترط فيمن يتقدم بطلب الحج أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصرى الجنسية وألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً) ويستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه حيث لا يقل عمره عن (18 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً) ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 11/5/2022 الموافق 10 شوال 1443 هـ.. أما بالنسبة للسيدات الأقل من 45 عام فيشترط وجود محرم شرعى لهن لا يقل عمره عن (18 عام وحتى أقل من 65 عام) فى تاريخ 11/5/2022 الموافق 10 شوال 1443هـ، بشرط أن يكون المرافق أو المحرم لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.. وبالنسبة لطلب الحج الزوجى يكون المرافق لمقدم الطلب (من سن 25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً) ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة"، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبى له، تلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبى فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، وفى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب من ذوى الهمم والمرافق الوجوبى له، يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفى حالة عدم إستطاعته ذلك يلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يقدم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الإتصال على مركز تلقى طلبات المواطنين على الرقم (27983000- 02) يعد بمثابة إقرار من مقدمه بإطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة لحج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، ويُعد هذا إقرار بإلتزامه التعاقدى، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يسمح بسفر المرافق لأحد الوالدين أو المحرم الشرعى (لسيدة أقل من 45 عام) الذى لم يسبق له الحج طوال حياته فى حالة تنازل أو وفاة الأصيل ممن تنطبق عليه الشروط، وفى حالة تنازل أو وفاة المحرم الشرعى لسيدة أقل من من 45 عام (مقدمة الطلب) فيسمح بسفرها فى حالة إستطاعتها توفير محرم بديل ممن تنطبق عليه الشروط.

يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقاً لمحل إقامته المدرج ببطاقة الرقم القومى، وبالنسبة لطلب الحج الزوجى فيتم تحديد جهة السفر وفقاً لمحل إقامة مقدم الطلب المدون ببطاقة الرقم القومى وليس المرافق.

تسدد تكاليف طلب الحج الورقى بالمراكز والأقسام أما بالنسبة للطلب الإلكترونى أو المكالمات الصوتية فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الإئتمان – جهات التحصيل الإلكترونى المتعاقد معها) ولا يعتبر الطلب مقبولاً إلا بعد سداد قيمته المالية.

لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين أقل من 65 عاماً وليس العكس، شريطة تمتع المتنازل إليه (أحد الوالدين) بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد – طلب التنازل – إيصال السداد – صورة بطاقة الرقم القومى) للإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها وإتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج، كما لا تقبل طلبات التنازل لأحد الوالدين عقب إنتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تلغى فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، كذلك يجوز للفائز بفرصة الحج التنازل النهائى عن تلك الفرصة ولا يحق له العدول عن التنازل ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معاً طالما تقدم كل منهم بطلب حج منفرداً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

الإسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومى السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقمها المكون من أربعة عشر رقماً، ورقم الهاتف المحمول، مع مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصى بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المرافق (بطاقة الرقم القومى، صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقاً للشروط السابق ذكرها، الحالة الصحية، رقم هاتف المحمول الشخصى) ويسجل بنفس رقم مقدم الطلب (مُكرر) على البوابة ويوقع مقدم الطلب والمرافق بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

نسبة الــ 3 % لأكبر المتقدمين سناً

تخصص نسبة الـ 3 % من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سناً حتى أقل من 65 عام ومرافقيهم "إن وجد" بكل مديرية على حدا، حيث تقوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهم وترتيبهم تنازلياً حسب السن لكل مديرية على حدا، ويتم إستبعادهم من القرعة وإعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية ويدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مراعاة إدراج كبير السن أولاً على البوابة المصرية الموحدة للحج كحاج أصلى "مقدم الطلب" ثم يدرج تباعاً المرافق له.

يتنبه على كبار السن ومرافقيهم المتقدمين بطلب حج القرعة بالقسم أو مركز الشرطة بضرورة ملئ بيانات كبير السن أولاً بالإستمارة المخصصة لمقدم الطلب وبيانات المرافق بالإستمارة المخصصة للمرافق وذلك بطلب الحج الزوجى حتى يمكن إدراج الطلب ضمن حصة الفائزين بالتزكية "نسبة الــ 3% كبار السن".

فى حالة تقدم طلب حج زوجى كلاهما من ذوى الهمم على سبيل الإستثناء المتمتعين بصحة جيدة ومعافين من كافة الأمراض التى أقرتها وزارة الصحة، فلابد من إصطحابهما لمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة، وأن يكون قادراً على رعايتهما (من سن 25 عام وحتى أقل من 65 عام) ولم يسبق له أداء فريضة الحج طوال فترة حياته.

فى حالة تنازل أو وفاة الفائز بفرصة الحج (الأصيل) من ذوى الهمم الفائز بالقرعة تظل تأشيرة الحج الممنوحة للمرافق سارية، إذا ما إتفقت مع الشروط الواجب توافرها فى المرافق على أن يلتزم المتنازل أو المرافق للمتوفى بإخطار مديرية الأمن التى تتولى بدورها إخطار الإدارة العامة للشئون الإدارية.

فى حالة وفاة أو تنازل المرافق لذوى الهمم (الأصيل) عن فرصة الحج فيلزم على الأصيل التقدم بطلب إستبدال المرافق بمرافق بديل إلي اللواء مساعد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية للموافقة على إستبدال المرافق وفقاً للتعليمات والشروط قبل نهاية فترة سداد التكاليف.