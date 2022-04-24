رئيس الوزراء البولندي يكشف عن قيمة الأسلحة التي وردتها بلاده لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 04:13 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافتسكي، السبت أن بلاده زودت حتى الآن أوكرانيا أسلحة قيمتها 1.6 مليار دولار لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي.

وصرح بعد لقاء في كراكوف مع نظيره الأوكراني، دينيس شميغال، “حتى الآن، نقلت بولندا إلى جارتنا الشرقية معدات عسكرية تبلغ قيمتها حوالي 7 مليارات زلوتي، أي أكثر من 1.6 مليار دولار”.

وأوضح في بيان أن “هذه المعدات تنقذ السيادة الأوكرانية والبولندية والأوروبية”.

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا نهاية فبراير، أعلنت الحكومة البولندية أنها زودت أوكرانيا خصوصا صواريخ مضادة للدبابات وأخرى مضادة للطائرات ومدافع هاون وذخيرة وكذلك طائرات مسيرة.

وشمل الدعم 40 دبابة ونحو 60 ناقلة مصفحة، وفق تقارير أوردتها وسائل إعلام بولندية ولم تؤكدها الحكومة رسميا.

ووقع رئيسا وزراء البلدين خلال اجتماعهما في كراكوف على اتفاق تعاون في مجال السكك الحديد والشحن لنقل البضائع الأوكرانية يتيح لكييف تجاوز الحصار الذي تفرضه روسيا على الموانئ الأوكرانية.

ووصفا العقوبات ضد روسيا بأنها “غير كافية بشكل واضح”، ودعيا مرة أخرى إلى فرض عقوبات جديدة على قطاعات النفط والغاز والفحم الروسية.