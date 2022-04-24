الرئيس الجزائري: لن نتخلى عن التزامنا بتمويل إسبانيا بالغاز

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 04:13 صباحاً - منذ ساعتين

قال الرئيس الجزائريعبد المجيد تبون يوم السبت إن الجزائر لن تتخلى عن التزامها بتمويل إسبانيا بالغاز رغم الخلاف الدبلوماسي معها بشأن قضية الصحراء الغربية.

وأضاف تبون في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من مساء السبت “نطمئن الأصدقاء الأسبان ، الشعب الإسباني، (بأن) الجزائر عمرها ولا تتخلى على التزامها بتمويل إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف”.

وقالت الجزائر في مارس آذار إنها قررت استدعاء سفيرها لدى مدريد للتشاور بعد أن أيدت إسبانيا خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية وهو ما رفضته جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

الجدير ذكره أن الأزمة السياسية بين إسبانيا والجزائر، بدأت حينما بعث رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتيش قد بعث منذ شهر برسالة إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس يرحب فيها بمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط حلا لنزاع الصحراء. وكانت تلك الرسالة مقدمة لمصالحة بين مدريد والرباط، حيث قررت الأخيرة إعادة السفيرة إلى إسبانيا وبدء صفحة جديدة من التعاون في ملفات متعددة منها الاقتصادي والاجتماعي مثل محاربة الهجرة السرية.

مما اضطر إسبانيا إلى اللجوء للمفوضية الأوروبية للوساطة مع الجزائر لتحسين العلاقات بعدما تأثرت سلبا بقرار مدريد الترحيب بالحكم الذاتي في نزاع الصحراء الغربية. ويبدو أن مدريد لم تكن تنتظر موقفا متصلبا من الجزائر يصل إلى سحب السفير والعمل على إعادة النظر في العلاقات الثنائية.