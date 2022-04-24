عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بايدن: سنحظر دخول السفن الروسية للموانئ الأمريكية

الأحد 24 أبريل 2022

الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، إن قرار حظر دخول السفن التابعة لروسيا إلى جميع موانئ الولايات المتحدة سيمنع أي سفينة ترفع علمها أو تشغلها أو تملكها جهة روسية من الرسو في موانئ بلاده.



فيما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بريطانيا أصدرت عقوبات جديدة ضد أفراد في الجيش الروسي.

وأكد جونسون على أن بريطانيا تساعد في جمع أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وتقدم المزيد من المساعدات العسكرية بما فيها مركبات مدرعة.

وكان بايدن أعلن الخميس عن حزمة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز قدرتها القتالية في شرق البلاد.

وأضاف عبر حسابه على تويتر أن المساعدات تشمل "أسلحة مدفعية ثقيلة وعشرات من مدافع الهاوتزر و144 ألف طلقة ذخيرة لها". وتابع أنها تشمل المزيد من الطائرات المسيرة.

مؤخراً، عاقبت الحكومة الأمريكية، عامل تعدين البيتكوين الروسي، مع قيام مكتب مراقبة الأصول الأجنبي بوضع شركة "بيتريفر" ومقرها موسكو على قائمة الحظر بشكل خاص. وأضافت السلطات الأمريكية 10 شركات فرعية مقرها روسيا لشركة "بيتريفر إي جي"، وهي شركة قابضة مقرها سويسرا تابعة لشركة "بيتريفر" إلى القائمة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركة تعدين للعملات المشفرة. وتهدف العقوبات الأخيرة إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي في أعقاب العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك التجاري الروسي ترانس كابيتال بنك، الذي قالت إن ممثليه يخدمون عدة بنوك في آسيا، واقترحوا خيارات لتجنب العقوبات الدولية.

ويجمد إجراء أي أصول أمريكية لمن تم استهدافهم ويمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.