شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: يجب على القادة القادمين لأوكرانيا ألا يأتوا بأيد فارغة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن القادة الذين يخططون لزيارة أوكرانيا "يجب ألا يأتوا إلى هنا بأيد فارغة".

وأدلى زيلينسكي بهذه التصريحات عندما سئل عما يتوقعه من زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف يوم الأحد، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن).

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في كييف: "لماذا من المهم أن يأتي القادة إلينا؟ سأعطيكم إجابة عملية. لأنهم لا ينبغي أن يأتوا إلى هنا بأيد فارغة. نحن ننتظر ليس فقط الهدايا أو الكعك. نتوقع أشياء محددة وأسلحة محددة".

وأضاف "لهذا السبب سنكون قادرين على التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أو جزء من حزمة التسلح التي اتفقنا عليها من قبل. ولهذا السبب أعتقد أن هذه إشارة إيجابية".