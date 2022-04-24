شكرا لقرائتكم خبر عن الهجمات الباكستانية ضد أفغانستان «عش دبابير» البشتون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر موقع «آسيا تايمز» من التداعيات الكارثية للهجمات الباكستانية ضد أفغانستان، لا سيما أنها ستثير عش دبابير البشتون.

وبحسب مقال لـ «م ك بهادراكومار»، قد يهدف هجوم باكستان على أفغانستان إلى تقسيم حركة طالبان، لكنه قد يستفز النزعة القومية العرقية الشوفينية للبشتون التي ستزعزع الاستقرار في الداخل.

ومضى يقول: قد تبدو الضربات الجوية الباكستانية يوم السبت الماضي على مقاطعتي كونار وخوست بشرق أفغانستان، التي أسفرت عن مقتل العشرات، للوهلة الأولى بمثابة رد فعل فظ على الكمين، الذي وقع في شمال وزيرستان في اليوم السابق، والذي قتل فيه 7 جنود باكستانيين، لكن هذا لم يكن تصرفًا متسرعًا.

وأضاف: سيعرف القادة العسكريون الباكستانيون أن مثل هذا القتل العشوائي للمدنيين لن يحقق شيئًا ملموسًا.

ومضى يقول: لقد كانت هذه الضربات بمثابة رد مذل لطالبان، تتبدد الهالة التي أحاطت بها بهزيمتها لقوة عظمى، عندما يتضح أن حكومة طالبان غير قادرة على الدفاع عن مواطنيها ضد أي هجوم خارجي.

اعتراف دوليوأردف بهادراكومار: هذه انتكاسة أيضًا لحملة حكومة طالبان من أجل الحصول على اعتراف دولي، سارت الأمور على ما يرام مؤخرًا مع انضمام روسيا إلى بعض الدول الإقليمية الأخرى في منح الاعتماد لمرشح طالبان لرئاسة البعثات الدبلوماسية الأفغانية في عواصمها، كان ذلك أقل من اعتراف رسمي، لكنه كان مع ذلك اعترافا فعليا.

وأضاف: بالمثل، فإن الزخم الذي أحدثه الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان في الصين، قد تعرَّض لانتكاسة، ومن المفارقات أن الصين عملت جاهدة لتوليد مثل هذا الزخم، وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية، كانت روسيا على استعداد تام للتأكيد على أن دول المنطقة يجب أن تحافظ على المبادرة في شق طريق حكومة طالبان.

ومضى يقول: زار وزير الخارجية الصيني وانغ يي كابول في هذا الصدد، مع ذلك لا تزال بكين صامتة بشأن الهجمات الباكستانية، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة أفغانستان ووحدة أراضيها.

وأردف: هذا الجزء الأخير مهم؛ لأن أحد المبادئ الثابتة التي تتبناها بكين هو مساعدة أفغانستان في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.

وتابع: تشكل الهجمات الباكستانية سابقة، من الآن فصاعدا، ما الذي يمنع الولايات المتحدة من القيام بعمليات عسكرية في أفغانستان؟ لم يخطر ببال الجنرال قمر جاويد باجوا، رئيس أركان الجيش الباكستاني، أن أفغانستان تكافح من أجل استعادة سيادتها، وقد تؤدي ضربة قاتلة في هذه المرحلة إلى إصابة قاتلة.

وأردف: ليس هناك من شك في أن باجوا قدر ببرود أن واشنطن ستكون متعاطفة مع تأديبه لطالبان، في الواقع، من خلال هذا العمل الفردي، أظهر أن الجيش الباكستاني لم يعُد لديه أي مشكلات عاطفية بشأن طالبان، بغض النظر عن علاقتهم التكافلية السابقة على مدى عقود.

المعسكر الغربيواستطرد: يمكن القول «إن باكستان تقترب أكثر من المعسكر الغربي حتى في الوقت الذي تعمل فيه الدول الإقليمية بقيادة الصين وروسيا على إشراك طالبان بشكل بناء في عملية إقليمية قوية».

وأضاف: بالمناسبة، قرر البيت الأبيض في اللحظة الأخيرة الانسحاب من البيان المشترك للصين وروسيا وباكستان في الاجتماع الأخير لما يُسمى بـ«الترويكا» الموسعة في الصين.

ومضى يقول: هذه لعبة عالية المخاطر، حيث اقترح وانغ يي رسميًا على قيادة حكومة طالبان في كابول تمديد الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) إلى أفغانستان، ورحّب نائب رئيس الوزراء بالإنابة الملا عبدالغني بارادار بالفكرة.

وأردف: في الماضي، كانت إقالة باجوا للجنرال فايز حميد كرئيس للمخابرات الداخلية في أكتوبر الماضي اللحظة الحاسمة في إعادة ضبط المعادلات بين القيادة العامة العسكرية في روالبندي وطالبان.

وأردف: كان حميد يتمتع بعلاقة جيدة مع قيادة طالبان وثقتهم. بعد استبدال حميد، لم تعد الأمور كما كانت بين طالبان وروالبندي.

ومضى يقول: يمكن الآن فهم مفاتحات طالبان للقوى الأوروبية والولايات المتحدة والهند وغيرها بشكل أفضل، يسعى الأفغان غريزيًا إلى موازنة الضغوط الباكستانية، لكن في هذه الحالة، أخطأت طالبان في الحسابات، لأن باجوا أكثر فائدة لواشنطن، على المدى القريب على الأقل.

وتابع: ندد الرأي العام الأفغاني في جميع المجالات بالهجمات الباكستانية، بما في ذلك هجوم طالبان المعروف باسم جبهة المقاومة الوطنية.

وأردف: مع ذلك، فإن جبهة الخلاص الوطني، التي تشكل مجموعات المقاومة المناهضة لطالبان المستمدة إلى حد كبير من المؤسسة الأمنية للنظام القديم في كابول، انتقدت أيضًا طالبان.

السبب الرئيسيوأضاف الكاتب بهادراكومار: بينما يدين بشدة الهجمات الباكستانية، قال بيان الجبهة الوطنية «إنها تعتبر نظام احتلال طالبان السبب الرئيسي للعدوان الأجنبي في أفغانستان»، داعيًا إلى تفكيك المحتلين والجماعات التي تعمل بالوكالة في أفغانستان.

ومضى يقول: تضع القطيعة بين الجيش الباكستاني وطالبان جبهة الخلاص الوطني في معضلة؛ لأن خطتها الرئيسية هي أن الحركة مجرد وكيل لتنظيم داعش ولديها أجندة لإبراز القوة الباكستانية في أفغانستان.

وتابع: هذا لا يصمد أيضًا مع ما يتردد من أن جبهة الخلاص الوطني تستعد لشن حرب عصابات في أفغانستان من قواعدها في طاجيكستان.

واستطرد: ذكرت مجلة «فورين بوليسي» أن حرب العصابات ستنطلق هذا الصيف، وتشير التقارير الروسية إلى أن المبعوثين الغربيين كانوا يزورون طاجيكستان بهدوء للتغلب على المشكلة، المفارقة هي أن باجوا وزعيم جبهة الخلاص الوطني عبدالله صالح أصبحا الآن رفيقَين يتمتعان برعاية الولايات المتحدة.

وأردف: مع ذلك، فإن قرار باجوا محفوف بالمخاطر، بغض النظر عن الأهمية، يأمل المرء أن يمتنع باجوا عن اتخاذ الخطوة المنطقية التالية، التي ستكون تقسيم طالبان، وهو أمر من شأنه أن يرضي الأمريكيين، لكنه يستفز النزعة القومية العرقية البشتونية.

وأشار إلى أن هذا أمر حساس للغاية في منعطف تهيمن فيه النخب البنجابية بشدة على حسابات السلطة الباكستانية نفسها، إن الدعم الهائل لخان بين البشتون واضح من حجم المسيرات الاحتجاجية في بيشاور وكراتشي.

وتابع: في المستقبل المنظور، سيكون لطالبان أيضًا استخداماتها للقومية العرقية، نظرًا لعجزها أو عدم استعدادها لتقاسم السلطة وتشكيل حكومة شاملة.

واختتم بقوله: في جميع الاحتمالات، سوف يظهر هذا في شكل مزيد من التطرف والتشدد من قبل «طالبان الباكستانية»، وسوف تتعرض الحركة الأفغانية للإعاقة حتى لو أرادت كبح جماح تلك الموجودة بباكستان في هذه الظروف الناشئة بعد تغيير النظام في إسلام آباد بدعم أمريكي.