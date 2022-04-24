عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول زيارة لمسؤول أمريكي.. بلينكن في كييف غدا الأحد

الأحد 24 أبريل 2022

الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور كييف، الأحد.



وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في كييف: "غدا سيزورنا مسؤولون أمريكيون. سألتقي وزير الدفاع لويد أوستن والخارجية أنتوني بلينكن".

وهذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها ممثلون للحكومة الأمريكية لأوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط.

كما أعلن الرئيس الأوكراني أن بلاده ستنسحب من المفاوضات مع موسكو في حال عمد الجيش الروسي إلى قتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول بجنوب شرق اوكرانيا.

وقال زيلينسكي "إذا قُتل رجالنا في ماريوبول وإذا أجريت استفتاءات زائفة في منطقة خيرسون (جنوب)، فإن أوكرانيا ستنسحب من أي عملية تفاوضية".

بالإضافة إلى ذلك، جدد زيلينسكي السبت، دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء الحرب".

وقال زيلينسكي، في المؤتمر الذي عقده داخل محطة مترو في وسط كييف: "أعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها"، مكررا أنه "لا يخشى لقاء" الرئيس الروسي إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.