عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زيلينسكي يدعو مجددا إلى لقاء مع بوتين لإنهاء الحرب

الأحد 24 أبريل 2022

الخليج 365

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لإنهاء الحرب"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".



وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي عقده داخل محطة مترو في وسط كييف: "أعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها"، مكررا أنه لا يخشى لقاء الرئيس الروسي إذا كان ذلك سيتيح التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال المؤتمر الصحفي، أن بلاده ستنسحب من المفاوضات مع موسكو في حال عمد الجيش الروسي إلى قتل الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصناعات المعدنية في مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "إذا قتل رجالنا في ماريوبول وإذا أجريت استفتاءات زائفة في منطقة خيرسون (جنوب)، فإن أوكرانيا ستنسحب من أي عملية تفاوضية".

وفي آخر التطورات الميدانية، قال رومان ستاروفويت حاكم منطقة كورسك الحدودية الروسية، السبت، إن أوكرانيا قصفت نقطة عبور على الأراضي الروسية، مما تسبب في اندلاع حريق لكن لم تقع إصابات.

وأضاف ستاروفويت على حسابه على تلجرام أن مكتبا تابعا لهيئة الرقابة الزراعية الروسية (روسيل خوزنادزور) اشتعلت فيه النيران بعد القصف.

من جانبه، قال أندريه يارماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني في منشور على الإنترنت، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 18 آخرون، في هجوم صاروخي على مدينة أوديسا جنوب البلاد، السبت.