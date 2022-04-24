حصر المدارس والطلاب.. ننشر استعدادات التعليم لامتحانات أولى وثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام لنهاية العام الدراسي 2021/2022.

وكلفت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بالتنبيه على الإدارات التعليمية والمدارس، باتباع الآتي:

1- حصر المدارس الثانوية عام وخاص المجهزة تكنولوجيا وبها حالة من الاستقرار بالكهرباء والانترنت، والتي تصلح لأداء الامتحان الإلكتروني وذلك عن طريق رئيس قسم التطوير بالإدارة وتحت الإشراف المباشر لمدير مركز التطوير بالمديرية.

2- حصر طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام المستهدفين لأداء الاختبار الإلكتروني.

3- توزيع الطلاب المستهدفين على المدارس المجهزة صاحبة المبنى على أن يكون طلاب المدرسة الأصلية في الفترة الصباحية وطلاب المدرسة الخدمات بالإضافة إلى طلاب المدارس الغير مجهزة أو المدارس الخاصة في الفترة المسائية

4- يتم تسجيل المدارس المجهزة وكذلك الطلاب المسكنين عليها في الفترتين الصباحية والمسائية على التطبيق المعد لهذا الغرض عن طريق قسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بضرورة الانتهاء من ذلك يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022 حتى تتمكن الوزارة من إتمام الأعمال الخاصة بالامتحانات الالكترونية قبل انعقاد الامتحانات بوقت كافي.

وشددت الوزارة على ضرورة التنبيه مع المدارس الثانوية حكومي وخاص بضرورة حضور جميع الطلاب للتدريب يومي 26/27 أبريل للحصول على أقصى فائدة من التدريب والتأكد من جاهزية أجهزة التابلت قبل امتحان نهاية العام.