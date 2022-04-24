وزير التعليم: تأجيل تطبيق إلغاء تشعيب الثانوية إلى هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تأجيل إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة.

وقال شوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية مع عمرو أديب على فضائية "إم بي سي مصر"، إن هناك استمرار لنظام التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة بالثانوية العامة لحين تعديل المناهج.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التشعيب جزء من عملية تطوير التعليم، مضيفا: "كان عندنا حلين إما نبدأ الآن أو الانتظار لحين وصول قطار المناهج الجديدة إلى المرحلة الثانوية".

تابع الوزير: "قررنا تأجيل إلغاء التشعيب إلى حين وصول، ودا هيحصل قريب ومن الممكن أن تصل خلال سنة أو سنتين من الآن، مؤكدًا أنه تم تأجيل تطبيق التشعيب على المناهج القديمة "

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