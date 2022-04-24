إعلام إيراني: عقد جولة محادثات جديدة بين الرياض وطهران في بغداد

المنامة - ياسر ابراهيم - أفاد تقرير إخباري بأن جولة خامسة من المباحثات عقدت بين ممثلين عن إيران والسعودية في العاصمة العراقية بغداد وسط آمال متزايدة باستئناف العلاقات بين الطرفين.



وقال موقع "نور نيوز" الإخباري الإيراني، في تقرير نشره اليوم السبت، إن "الاجتماعات حضرها مسؤولون كبار من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ورئيس جهاز المخابرات السعودي بصفتهم ممثلين كاملين عن البلدين".



وأضاف "حددت الجولة الخامسة من المباحثات بين ممثلي إيران والسعودية، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، رؤية أوضح لاستئناف العلاقات بين البلدين".



وتابع "لعب مسؤولون عراقيون وعمانيون رفيعو المستوى دورًا مهمًا في تشكيل اجتماعات مشتركة بين ممثلي طهران والرياض".



وأوضح موقع نور نيوز "خلال الجولات الخمس من المحادثات الصريحة، تم بحث التحديات الرئيسة على طريق استئناف العلاقات بين البلدين".



وذلك على الرغم من عدم الإعلان عن أي أنباء رسمية حول مضمون الجولة الأخيرة من المحادثات والاتفاقات المحتملة.



وتشير المعلومات التي تلقاها موقع "نور نيوز" إلى أن المناخ الإيجابي للاجتماع الأخير قد رفع الآمال لدى البلدين باتخاذ خطوة نحو استئناف العلاقات.



لقاء مرتقب

ومن المتوقع أن يعقد في المستقبل القريب اجتماع مشترك بين وزيري خارجية إيران والسعودية.



ولم يصدر أي تأكيد من السعودية أو العراق بشأن استئناف المحادثات.



يشار إلى أن إيران والسعودية عقدتا في العراق 4 جولات منذ انطلاق الحوار بينهما في شهر نيسان/أبريل العام الماضي.



وكانت السعودية قطعت علاقاتها مع إيران في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في "مشهد" لاعتداءات من محتجين على إعدام السعودية لرجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.

والأسبوع الماضي، كشفت مصادر عراقية وإيرانية مطلعة، أن كلاً من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ستعودان إلى استئناف المحادثات بينهما، خلال الأسبوع الجاري، في العاصمة العراقية بغداد، وملف اليمن من ضمن أجندة المحادثات.





ونقل موقع "عربي بوست" عن مصدر أمني إيراني مطلع على سير المفاوضات مع الرياض، "من المقرر في الجولة الخامسة المقبلة أن يتم تنفيذ خارطة من خمس أو ست نقاط فيما يخص الملف اليمني، كما أنه من المقرر البدء الفوري في إعادة فتح القنصليات السعودية في إيران والعكس".





ولم يُرِد المصدر السابق الخوض في تفاصيل الخطة ذات الخمس أو الست نقاط الخاصة بالملف اليمني، قائلاً "القيادة العليا الإيرانية ترى أن الأمور بشكل عام في اليمن بعد الهدنة، تسير بشكل إيجابي إلى حد ما، كما أنها ترى أن الوقت مناسب للعمل على إنهاء الحرب في اليمن من خلال التفاوض السياسي مع المملكة العربية السعودية".



المصدر : وكالات

