في تونس.. قتلى ومفقودين جراء غرق أربعة زوارق قبالة سواحل صفاقس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:13 صباحاً - منذ 9 دقائق

أعلن مسؤول أمني لرويترز اليوم السبت إن 12 مهاجرا أفريقيا على الأقل لقوا حتفهم وما زال 10 آخرون في عداد المفقودين بعد غرق أربعة زوارق تقل مهاجرين قبالة سواحل تونس أثناء محاولة عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وقال المقدم علي العياري المتحدث باسم إقليم الحرس البحري بالوسط إن قوات خفر السواحل بصفاقس تمكنت من إنقاذ 98 كانوا على متن هذه الزوارق.

وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

والاسبوع الماضي، قالت وزارة الداخلية التونسية إنها أوقفت أكثر من 20 ألف مهاجر قبالة ساحلها العام الماضي كانوا يحاولون الوصول لاوروبا في مراكب.

ووصل ما لا يقل عن 15 ألفا إلى ساحل إيطاليا في عام 2021.

وفي الأشهر الأخيرة لقي عشرات الأشخاص حتفهم غرقا قبالة السواحل التونسية مع تزايد وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 123 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في عام 2021 بالمقارنة مع أكثر من 95 ألفا في عام 2020.