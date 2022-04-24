تركيا تعلن مقتل 50 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 24 أبريل 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل ما لا يقل عن 50 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا، بحسب بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، السبت.

وقالت الدفاع التركية، في بيانها، إن “قواتها شنت عملية واسعة ردا على مقتل شرطي تركي وإطلاق نيران على مناطق تضم قواعد تابعة للجيش في منطقة عملية ’درع الفرات‘”.

وأوضحت أن “المدافع قصفت مواقع تنظيم الحزب الكردستاني، ثم شنت قوات الكوماندوز عملية واسعة النطاق في المنطقة”.

وأضافت أن “العملية المستمرة أسفرت حتى الآن عن تحييد 50 عنصرا”.

وتعهدت الدفاع التركية بـ”الرد بالمثل على جميع أنواع الهجمات والمضايقات التي تستهدف المنطقة”، مؤكدة أنها “لن تسمح أبدا بزعزعة أجواء الأمن والأمان التي تم إرساؤها بفضل عمليات القوات المسلحة التركية.

والجمعة، أعلنت المديرية العامة للأمن التركي مقتل شرطي من القوات الخاصة، “إثر هجوم صاروخي نفذه إرهابيون في منطقة عملية ’درع الفرات‘”.

ودأبت القوات التركية من جيش وشرطة على ملاحقة عناصر الكردستاني داخل البلاد وخارجها لا سيما شمالي العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية، حيث إنه مدرج على قوائم الإرهاب محليًا.

وتؤكد تركيا أن عملياتها ضد الحزب تأتي ردا على هجمات ينفذها داخل أراضيها بين الحين والآخر، مستهدفا عناصر الأمن والجيش.

وعبر عملية “درع الفرات” التي أطلقها في 24 أغسطس/آب 2016 وانتهت في 29 مارس/آذار 2017، استطاع الجيش التركي تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا من يد العناصر الإرهابية.

وشمل نطاق العملية مناطق بالريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدن جرابلس والباب وأعزاز.