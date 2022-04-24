طائرة درون ثورية يمكنها إيصال الطلبات لمسافات بعيدة

لندن: تم الكشف عن تصميم جديد لطائرة شحن مستقبلية بدون طيار يمكن استخدامها لتوصيل الطرود لمسافات تصل إلى 40 كيلو متراً.

تتميز طائرة "سايكلو تيك" بالإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي، وبستة محركات من طراز "سايكلوروتورز" متعددة الاتجاهات تعمل بالبطارية.



وقد صممت الطائرة لتكون قادرة على الهبوط على منصة يبلغ ارتفاعها 5 أمتار في رياح متقاطعة تصل سرعتها إلى 60 كيلو متر في الساعة. هذا أمر مهم ، كما يقول مصمموها ، لأن الدقة في الهبوط في المناطق المحصورة والقدرة على التعامل مع

ظروف الرياح الصعبة هي ما يميز العمل في المناطق الحضرية.

توفر محركات سايكلوروتورز أيضًا تحكمًا مباشرًا وفوريًا في حجم واتجاه الدفع في دائرة كاملة بزاوية 360 درجة، لأعلى ولأسفل وللأمام وللخلف.

مشروع الطائرة هو عبارة عن دراسة تصميم مشتركة بين شركة "سايكلو تيك" النمساوية، وشركة "ياماتو هولدينغز" اليابانية.

وقال مبتكرو الطائرة، إن قدرتها الفائقة على المناورة تجعلها مثالية للتشغيل في المناطق المحصورة وخاصة في البيئات الحضرية. يعتمد تصميم الطائرة على حسابات دقيقة، واختبارات مع وجود الرياح، وقد تمت أول رحلة مجانية ناجحة لنموذج الطائرة الأولي في أغسطس الماضي.

وتَعِد الطائرة بخدمات لوجستية جوية متقدمة قادرة على حمل حمولة تصل إلى 45 كجم لمسافة تصل إلى 40 كيلومتراً.

وبحسب المطورين، فإن التحكم بالطائرة يمكن أن يتم من طرف واحد بجميع العمليات، بما في ذلك تحميل وتفريغ الحمولة، أو تبديل الجراب بشكل كامل، أو شحن البطاريات أو استبدالها.

ولم يتم الكشف عن سعر الطائرة المتوقع حتى الآن، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.