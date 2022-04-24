غرق مركب شمال لبنان وعلى متنه 60 راكباً

طرابلس: أعلن الصليب الأحمر اللبناني غرق زورق قبالة شاطئ مدينة طرابلس شمال لبنان، على متنه نحو 60 شخصاً، مؤكّداً توجّه 10 سيارات إسعاف إلى الميناء، قبل إعلان جهاز الطوارئ والإغاثة توجّه 6 فرق إسعاف.

وأكّدت مصادر أمنية أنّ "الجيش أنقذ نحو 40 شخصاً من الزورق الغارق حتى الآن، وأن عمليات البحث مستمرّة من قبل الجيش لإنقاذ الركاب المفقودين الباقين.

رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تابع موضوع غرق الزورق الذي انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون، واطّلع من قيادة الجيش على الملابسات، طالباً استنفار الأجهزة المتخصّصة لإنقاذ الركاب.

تأتي الحادثة بعد أسبوع تماماً على إحباط الجيش عملية هجرة غير شرعية عند نقطة العريضة مع توقيف أحد الزوارق في المياه الإقليمية اللبنانية وعلى متنه عشرون شخصاً من الجنسية السورية بينهم أطفال ونساء.

وذكرت مديرية التوجيه بعد الحادث في بيان أنّه أثناء توقيف الزورق قفز أربعة أشخاص منهم إلى البحر في محاولة للفرار لكن سرعان ما تمّ توقيفهم. وسُلّم الموقوفون إلى المراجع المتخصّصة وبوشر التحقيق.