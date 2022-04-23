أربعة جرحى بإطلاق نار في واشنطن... وانتحار المنفذ

23 أبريل , 2022
أربعة جرحى بإطلاق نار في واشنطن (أ ف ب).
جرح أربعة أشخاص على الأقل أمس (الجمعة) جراء إطلاق نار في حي بالعاصمة الأميركية واشنطن، فيما انتحر مطلق النار قبل أن يتم اعتقاله، حسبما أعلن قائد شرطة المدينة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت الشرطة قد انتشرت بكثافة في الحي الواقع بين جادة كونيتكت وفان نيس بالعاصمة الأميركية والذي يضم العديد من المدارس والسفارات، في أعقاب إطلاق نار بعد ظهر أمس.
وقال نائب قائد شرطة واشنطن ستيوارت إيمرمان للصحافيين إن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، هم بالغان باتت حالتهما مستقرة، وفتاة عمرها 12 عاماً إصابتها طفيفة.
وعولجت مصابة رابعة في الستينات من العمر في مكان الواقعة.
وقال قائد شرطة واشنطن روبرت كونتي في مؤتمر صحافي ليل الجمعة - السبت إن «المشتبه به الذي نعتقد أنه مسؤول عن إطلاق النار توفي».
أضاف أن المشتبه به انتحر لدى اقتحام عناصر الشرطة شقة في الطابق الخامس من مبنى حيث كان متواجدا، وعثروا على «بندقية قناص مثبتة على حامل».
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