روسيا تنشر صواريخ «سارمات» ذات القدرات النووية بحلول الخريف

23 أبريل , 2022
صواريخ «سارمات»
نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، اليوم السبت، عن دميتري روغوزين رئيس وكالة الفضاء الروسية «روسكوزموس» أن موسكو تعتزم نشر أول وحدة عسكرية مسلحة بصواريخ «سارمات» ذات القدرات النووية بحلول الخريف المقبل.
وقال روغوزين في مقابلة مع قناة «روسيا 24» التلفزيونية الحكومية إن الوحدة ستتمركز في أوغور في منطقة كراسنويارسك على مسافة ثلاثة آلاف كيلومتر شرقي موسكو.
يذكر أن الإطلاق الأول لصاروخ «سارمات» تحقق بنجاح الأربعاء 20 أبريل (نيسان) الجاري من مطار بليسيتسك الفضائي العسكري بمقاطعة أرخانغلسك الروسية، وأصاب هدفا تدريبيا في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وفق وكالة «تاس».
ومعلوم أن «سارمات» يمكن أن يزوّد برؤوس قتالية مختلفة، بما فيها الرؤوس فرط الصوتية.
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