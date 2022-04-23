الصحة العالمية تكشف عن مرض مجهول يصيب الأطفال

وقالت المنظمة في بيان: "حتى 21 أبريل 2022، كان هناك ما لا يقل عن 169 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهول المنشأ في 11 دولة في المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ودولة واحدة في منطقة الأمريكتين".ومن بين إجمالي عدد الحالات، تم تسجيل 114 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في المملكة المتحدة، و13 حالة في إسبانيا، و12 في إسرائيل، و9 في الولايات المتحدة، و6 في الدنمارك، كما تم تسجيل أقل من خمس حالات في أيرلندا، وأربع في كل من إيطاليا وهولندا، وحالتان في كل من النرويج وفرنسا، وواحدة في كل من رومانيا وبلجيكا.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتراوح عمر المرضى ما بين شهر واحد إلى 16 عاما. وما يقرب من 10% من المرضى احتاجوا إلى زراعة كبد. ولدى منظمة الصحة العالمية معلومات عن حالة وفاة واحدة على الأقل.