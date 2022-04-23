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نادي النجف يعلن انتهاء أزمته المالية

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-23 | 22:47

نادي النجف يعلن انتهاء أزمته المالية

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أعلن نادي النجف لكرة القدم، السبت، عن انتهاء أزمته المالية، فيما أكد مباشرة تدريبات اللاعبين يوم غد.

وقال النادي في بيان، "الحمد لله انتهت ازمة نادي النجف بتدخل الخيرين خصوصاً محافظ النجف ومدير المطار ونواب حضروا".

 

وأضاف البيان "سيباشر الفريق تمارينه يوم غد".

 

وكان الكادر التدريبي للنادي اعلن قبل ساعات عن عدم حضور اللاعبين للتمارين لليوم الرابع على التوالي، بسبب عدم دفع مستحقاتهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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