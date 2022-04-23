الارشيف / اخبار العالم

غرق زورق على متنه نحو 60 شخصاً قبالة ميناء طرابلس

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر غرق زورق على متنه نحو 60 شخصاً قبالة ميناء طرابلس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن غرق زورق على متنه حوالي 60 شخصا قبالة ميناء طرابلس شمالي البلاد.
وقال الصليب الأحمر عبر "تويتر" إنه وجّه 10 سيارات إسعاف إلى ميناء طرابلس.

وأفادت صحيفة "النهار" بأن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تابع موضوع غرق الزورق الذي انطلق بطريقة غير شرعية من منطقة القلمون، واطّلع من قيادة الجيش على الملابسات، طالبا استنفار الأجهزة المتخصصة لإنقاذ الركاب.


كما أجرى اتصالا بوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية لاستنفار المعنيين في مرفأ طرابلس جميعهم للمساهمة في عملية الإغاثة.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا