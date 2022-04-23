نائب يكشف عن سبب مجيء 'السليمان' الى بغداد

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب عن تحالف عزم فارس الفارس، السبت، عن سبب مجيء أمير قبائل الدليم في العراق علي حاتم السليمان الى بغداد، فيما أكد وجود أصوات معارضة قوية لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الأنبار.



وقال الفارس خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "مجيء علي حاتم السليمان لم يأت خصيصاً محاربة لجهة معينة".

وأضاف أن "أساس مجيئه تلبية لنداء جماهير في الأنبار ومجيئه لبغداد تصفية لأمور قضائية"، مشدداً بالقول "يجب أن نجعل من مظلومية رافع العيساوي للمطالبة بحقوق الآخرين".

الى ذلك، اعتبر الفارس أن "هناك أصوات معارضة قوية لأداء الحلبوسي في محافظة الأنبار"، متسائلاً بالقول "المدينة الصناعية في الأنبار تم إحالتها الى جهة معينة أين مصيرها".

وكشف أمير قبائل الدليم في العراق علي حاتم السليمان، الأربعاء (20 نيسان الحالي)، عن عودته إلى بغداد بعد غياب دام 8 سنوات، بعد اتهامه بـ"الإرهاب".