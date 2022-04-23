اعتداء إرهابي يسقط 17 قتيلا وجريحا بالصومال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب 10 آخرون في اعتداء استهدف مطعما في العاصمة الصومالية مقديشو أمس الأول. وقالت الشرطة «إن قائد الشرطة الوطنية الجنرال عبدي محمد حجار والعديد من الأعضاء الجدد المنتخبين في البرلمان كانوا من بين أولئك الحاضرين في مطعم «بيسكاتوري» للأغذية البحرية على شاطئ ليدو وقت وقوع الانفجار، رغم أنه لم يسفر عن مقتل أي منهم».



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