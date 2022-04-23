خطة سودانية للقضاء على التسول بالخرطوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات السودانية أمس، عن خطة عاجلة في الخرطوم لمجابهة الظواهر السالبة ومحاصرتها والقضاء عليها، وفي مقدمتها ظاهرتا التسول والتشرد التي تنامت في الآونة الأخيرة بصورة مزعجة ومريبة، وأصبحت مهددا للأمن القومي. وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن ذلك جاء في الاجتماع المشترك الذي عقد أمس بوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم. وطالب مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم صديق فريني الجهات ذات الصلة بضرورة لعب دور إيجابي لإسناد وزارته في إنفاذ الخطط الموضوعة للقضاء على الظواهر السالبة، موضحا أن معظم المتسولين بولاية الخرطوم من الأجانب.

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