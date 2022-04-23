3 قتلى باكستانيين على حدود أفغانستان

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وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن عناصر إرهابية فتحت النار على نقطة حدودية للجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان المحاذية للحدود مع أفغانستان مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود.
وأضاف البيان أن باكستان تدين بشدة استخدام الأراضي الأفغانية من جانب الإرهابيين لتنفيذ أنشطة ضد باكستان، وتتوقع ألا تسمح الحكومة الأفغانية بإجراء مثل تلك الأنشطة في المستقبل.
وأكد البيان عزم الجيش الباكستاني على مواصلة الحرب ضد الإرهاب.
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