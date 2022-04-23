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روسيا تتهم أمريكا بالتآمر عليها

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- بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت القيادة الروسية الولايات المتحدة بالتآمر عليها، والتخطيط لاستفزاز ينسب لروسيا استخدام أسلحة دمار شامل في أوكرانيا.

وقال رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية، إيجور كيريلوف أمس «التدبير لاستخدام أسلحة دمار شامل يهدف إلى اتهام روسيا باستخدام الأسلحة المحظورة من أجل تنفيذ ما يسمى بـ»السيناريو السوري»، حيث تكون الدولة المعنية معزولة اقتصاديا وسياسيا ومستبعدة أيضا من المنظمات الدولية، مثل مجلس الأمن الدولي».

وخلال الأسابيع الماضية، ردد زعماء دول غربية بانتظام تصريحات مفادها أن روسيا تعتزم استخدام قنبلة نووية تكتيكية وأسلحة كيماوية وبيولوجية في أوكرانيا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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