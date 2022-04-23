روسيا تتهم أمريكا بالتآمر عليها

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وقال رئيس قوات الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية الروسية، إيجور كيريلوف أمس «التدبير لاستخدام أسلحة دمار شامل يهدف إلى اتهام روسيا باستخدام الأسلحة المحظورة من أجل تنفيذ ما يسمى بـ»السيناريو السوري»، حيث تكون الدولة المعنية معزولة اقتصاديا وسياسيا ومستبعدة أيضا من المنظمات الدولية، مثل مجلس الأمن الدولي».
وخلال الأسابيع الماضية، ردد زعماء دول غربية بانتظام تصريحات مفادها أن روسيا تعتزم استخدام قنبلة نووية تكتيكية وأسلحة كيماوية وبيولوجية في أوكرانيا.
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