شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب يرصد جهود مصر في قضية المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف، جهود مصر في قضية المناخ، جاء من بينها، إنشاء المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، وإصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل، وإصدار الاستراتيجية الوطنية للمناخ واستضافة مؤتمر المناخ 2022 وبناء محطات الطاقة المتجددة و المبادرة الرئاسية لتحويل المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد رصدت عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى إنفوجراف لها قرارات مهمة من الدولة المصرية لدعم ذوى الهمم، من بينها توفير برامج رياضية مخصصة لهم وصياغة برامج تستهدف تشغيل الشباب من ذوى الهمم، وإنتاج أعمال درامية وثقافية تستهدف إبراز قدراتهم وإبداعاتهم.

وتضمنت القرارات، تضمين متطلباتهم ضمن المشروعات المنفذة بمبادرة "حياة كريمة" والتوسع فى مجالات التدريب وتأهيل المعلمين على التعامل والتواصل معهم.