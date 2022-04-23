شكرا لقرائتكم خبر عن معارض ملابس العيد وقوافل طبية.. أبرز فعاليات "مستقبل وطن" بالمحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن.

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، اليوم، السبت، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، وذلك إيمانا منه بدوره الهام والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فى محافظة القاهرة،

نظمت أمانة مدينة بدر، معرض للملابس الجاهزة، الأحذية، والسلع الغذائية الخاصة بأسعار مخفضة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك لمحاربة غلاء الأسعار، ويستمر لمدة 10 أيام طوال شهر رمضان لسد احتياجات الأسر، والمقام فى منطقة الخدمات المركزية فى حى النزهة الأول سابقاً بجوار مسجد الفاروق بمدينة بدر، ويضم المعرض: "الملابس الجاهزة، الأسماك المملحة، الأحذية، مفروشات، مخبوزات عيد الفطر، مجمدات، العطارة، جميع أنواع البقالة، ياميش العيد، اللحوم، لعب الأطفال، الأدوات المنزلية.

وفى محافظة السويس..

افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، معرض "فرحة العيد"، لبيع منتجات الملابس بكافة أنواعها والأحذية وشنط ومفروشات ومستلزمات العيد، بأسعار مخفضة، وذلك فى شارع أحمد عرابى بحى الأربعين وسط حضور جماهيرى كبير، وإقبال من الأهالى لوصول نسبة تخفيضات المعروضات إلى 50%، تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

وفى محافظة أسوان..

واصلت أمانة مركز كوم أمبو، توزيع وجبات غذائية وتوصيل وجبات غذائية أخرى ساخنة إلى المنازل وذلك فى إطار المبادرة الرمضانية (إفطار صائم) التى يتبناها الحزب فى كافة أنحاء محافظة أسوان، حيث قد قام شباب الحزب بكوم أمبو بالإعداد والتوزيع فى أنحاء المدينة والأحياء المجاورة وفى عدد من القرى والعزب وعلى الطرق السريعة والداخلية بدائرة المركز، وفى نفس السياق، نظمت أمانة، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، فى قرية العتمور بحرى، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز ادفو، احتفالية لتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، فى المسابقة الدينية التى تنظمها الأمانة، وجرت على هامش الاحتفالية مجموعة من النقاشات بما يخص الخدمات التى يحتاج إليها المواطنين فى المنطقة.

وفى محافظة دمياط..

افتتحت أمانة مركز فارسكور، فعاليات الدورة الرمضانية، لكرة القدم الخماسية، على ملعب قرية البراشية، بحضور جماهيرى فى أول أيام الدورة وبحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب، ومن جانبه، افتتحت أمانة مركز كفر البطيخ، دورى تنس الطاولة، بحضور أعضاء الحزب وسط مشاركة عدد كبير من الشباب لتقديم والتسجيل والاشتراك فى فعاليات الدورى، وأيضاً بمشاركة الحكم الدولى لتنس الطاولة نصر النادى.

وفى محافظة الفيوم..

اختتمت أمانة مركز طامية، المسابقة الدينية لحفظة القرآن الكريم، التى تنظم بمقر أمانة الحزب بالمركز، حيث تم اختبار 52 متسابقا ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية، من حفظة القرآن الكريم، بقرى العزيزية ومنشأة الجمال وفرقص ليصبح إجمالى عدد المتسابقين حتى الآن 422 متسابقا.

وفى محافظة الغربية..

أقامت أمانة مركز زفتى، معرضاً لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية، والاساسية واللحوم، بأسعار مخفضة، وذلك فى الوحدة الحزبية بحانوت، حيث لقى المعرض إقبال كبير من الأهالى وذلك لتوفير كافة السلع واللحوم بأسعار مخفضة للوقوف بجانب أهالى القرية فى شهر رمضان الكريم، ومحاربة الغلاء وضبط الاسعار فى السوق المصرى، وتستمر الوحدات الحزبية فى تنظيم معارض أهلا رمضان فى جميع ربوع مركز زفتى للوقوف دائما بجانب المواطن فى كل وقت، ومن جانب أخر، فى ليلة رمضانية يسودها البهجة والسرور من ليالى مركز السنطة، انطلقت فعاليات الدورة الرمضانية، بمركز السنطة على أرض ملعب "يلا كورة" بمسهله، حيث يتنافس خلالها 16 فريق من قرى المركز لوصول فريقين للمباراة النهائية.

وفى محافظة الجيزة..

دخلت مسابقة الدورة الكروية التى تنظمها أمانة الحزب بإمبابة مراحل الحسم، حيث شهدت مباريات اليوم لدورة مستقبل وطن الرمضانية بقسم إمبابة صعود فريقى "طابا" و"شباب الجزيرة" للدور النصف النهائى، حيث أُقيمت المباراة الاولى بين فريقى "طابا" و"نجوم مصر" وأسفرت المباراة عن فوز فريق طابا بنتيجة 2/5، وعلى جانب أخر، أطلقت أمانة مركز البدرشين الدورة الرمضانية لكرة القدم، وذلك بأربع مباريات افتتاحية، حيث أن الدورة بدأت بأربع مباريات الاولى بين ابو رجوان قلبى ومنشأة دهشور وانتهت بفوز فريق ابو رجوان القبلى، والثانية بين الشوبك الغربى ومنشأة كاسب وانتهت بفوز الشوبك الغربى، والثالثة بين كفر زهران وابو رجوان البحرى وانتهت بفوز فريق كفر زهران، والرابعة بين ابو صير والشنباب وانتهت بفوز ابو صير، كما شهدت امانة مركز الصف، افتتاح المعرض الـ55 للأسرة المصرية، لبيع مستلزمات الأسرة ولبس العيد لبيع السلع بأسعار مخفضة وذلك للتخفيف، على المواطنين، كما واصلت أمانة قسم الوراق، لليوم العشرين على التوالى توزيع الوجبات الساخنة على الصائمين، حيث قامت أمانة الحزب، بتجهيز 130 وجبة إفطار وتوزيعها على الأرامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا.

وفى محافظة المنوفية..

فى تمام الساعة السادسة مساء يوميا فى شهر رمضان الكريم، يخرج شباب أمانة مدينة منوف، منن منازلهم، حاملين فى أيديهم مياه وتمور ووجبات غذائية، ويتجهون إلى محطة قطار منوف، ويصطفون على رصيف المحطة، ينتظرون قدوم القطار، وقت آذان المغرب، ليقدموا كل ما معهم لركاب القطار، لإفطار الصائمين، ومن جانبه، نظمت أمانة مركز اشمون، قافلة طبية مجانية لأمراض الباطنة والسكر والتحاليل الطبية، وذلك فى قرية كفر صراوة.

وفى محافظة الوادى الجديد..

وزعت أمانة مركز الداخلة، 147 وجبة إفطار على الصائمين فى قرية الهنداو التابعة للمركز من خلال مطبخ ثابت لتجهيز الوجبات الطازجة والساخنة بمقر أمانة الحزب بمدينة موط وتوزيعها على الصائمين من المارة والفئات الأكثر احتياجًا بالمركز وقراه.

وفى محافظة شمال سيناء..

قامت أمانة الحزب بالمحافظة، بتزين ميادين وشوارع المحافظة، بلافتات ويافطات لتهنئة أهالى شمال سيناء الكرام والقوات المسلحة والشرطة المصرية الباسلة، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

وفى محافظة سوهاج..

تواصل أمانة مركز دار السلام، فعاليات المسابقة الدينية، لحفظة القرآن الكريم، حيث جريت فعاليات المسابقة بمقر أمانة المركز، تحت عنوان "إشراف أمتى حملة كتاب الله"، وشهدت المسابقة إقبال كبير من المتسابقين من مختلف الفئات العمرية.

وفى محافظة أسيوط..

نظمت أمانة مركز صدفا، احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم، فى المسابقة الدينية التى تنظمها أمانة الحزب للسنة الثالثة على التوالى، فى أجواء دينية تم توزيع جوائز المستوى الأول والثانى والثالث فى حفظ القرآن، وتم توزيع جوائز وميداليات تذكارية باسم الحزب إلى الفائزين فى كل مستوى من المستويات الثلاثة وإن هذه المسابقة تجرى للعام الثالث على التوالى تشجيعا من الحزب لأبنائنا فى المراحل العمرية المختلفة، وفى إطار أخر، اختتمت أمانة مركز ساحل سليم، فعاليات الدورة الرمضانية، بمشاركة 3 فرق مثلت الوحدات الحزبية بالمركز، وفاز بالمراكز الأولى الأول مركز شباب ساحل سليم والثانى الأشبال والثالث الخوالد، ثم أقيم حفل توزيع الجوائز على اللاعبين ولجنة التنظيم ولجنة التحكيم وتم تسليم كأس البطولة للفريق الفائز.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.