شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توافق على طلب النائبة رشا فايز بافتتاح مسجد بأبو حمص في البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب الى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لافتتاح مسجد شمه ودعبيس بقرية طورس بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، مضيفة أنه تم الانتهاء من المسجد وتشييده على أحدث طراز وبالجهود الذاتية و بتكلفة تقدر بـ 2 مليون جنيه، وتبلغ مساحة المسجد 300 متر، وكذلك تم فرشه على نفقة المتبرعين.

ومن جانبها، وافقت وزارة الأوقاف على طلب النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بافتتاح مسجد شمه ودعبيس بقرية بطورس .

وكانت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد تقدمت من قبل بإقتراح برغبة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإنشاء بنك دم بسيوة.

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للمقترح، أن مركز سيوة من المراكز النائية بمحافظة مطروح ويُعد من أهم مراكز المحافظة، وأن المرضي بسيوة يواجهون تحدي كبير وهو توفير الدم للحالات المرضية والحوادث، حيث يتكلف ذلك ارسال مأمورية لمطروح "أقرب بنك دم"، واللجوء لبنك محافظة مطروح وهو ماقد يستغرق عدد ساعات طويلة تصل لأيام نظرًا لطول المسافة والتي تقدر ب 400 كم، وروتينية الإجراءات.

وأوضحت النائبة رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها تقدمت بمقترح إنشاء بنك دم بسيوة لتخفيف المعاناة عن معظم أهالى المرضي في رحلة توفير الدم أو البلازما أو الصفائح.