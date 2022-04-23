شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى يحضر قداس عيد القيامة نيابة عن رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مساء اليوم، قداس عيد القيامة المجيد، وذلك نيابةً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث عُقد القداس بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية وترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسط مشاركة كبيرة من السادة المسؤولين بالدولة.

نقل وزير الدولة للإنتاج الحربي تمنيات دولة رئيس مجلس الوزراء بأن يُعيد الله -عز وجل- هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بوافر الصحة ودوام التوفيق وأن يديم على وطننا ومواطنيه الخير والأمن والسلام، وتأكيده على أن قيمة المواطنة التى تسود بين جموع الشعب المصري بمختلف أطيافه ومعتقداته ستظل صماماً لفرض صلابة ووحدة هذا الشعب الذى يكتسب عظمته من تنوعه.

وأثنى وزير الدولة للإنتاج الحربي على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك حرصاً على سلامة وصحة الجميع، مضيفاً أن حلول عيد القيامة المجيد بالتزامن مع شهر رمضان المبارك يمثل علامة طيبة تعكس حالة المحبة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن.

من جانبه توجه البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس الوزراء على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته للحكومة بالتوفيق في مساعيها للبناء والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة وتمنياته للدولة المصرية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء، كما قام بشكر المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي على مشاركته الكريمة بالقداس.