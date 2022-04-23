أسفل شجرة.. العثور على رضيعة حديثة الولادة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عثر مجموعة من أهالي مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، على طفلة رضيعة أسفل شجرة بأحد أحياء المدينة.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، اليوم السبت، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول رضيعة لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين عثور الأهالي على رضيعة حديثة الولادة أسفل شجرة بحي طريق الداخلة، بمدينة الخارجة، وجرى تسليمها لقسم الشرطة والتي أودعتها حضانة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتكثف مباحث قسم الخارجة، جهودها حاليا للكشف عن ملابسات الواقعة، والتعرف على أسرة الطفلة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.