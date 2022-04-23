وكيل "تشريعية النواب" على رأس المهنئين بعيد القيامة المجيد بالقاهرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نظمت أمانة قسم شبرا بأمانة القاهرة لحزب مستقبل وطن وبحضور النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، وأمين الشئون البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اليوم السبت، زيارة إلى مجموعة من الكنائس بشمال القاهرة لمشاركة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد.

ومن هذه الكنائس التي تم زيارتها اليوم كنسية أبوسفين بالساحل، كنسية السيدة العذراء بالوجوه، وكنيسة مارجرجس بالجيوش، وكنيسة مارجرجس بجزيرة بدران، وكنيسة مارمينا بشبرا، وكنيسة القديسة دميانه، وكنيسة الملاك عياد بك، ومذبح الانبا ابرام بجزيرة بدران، وكنيسة السيدة العذراء بأعياد بك.

ورافق الطماري أثناء الزيارة أيمن ماهر أمين قسم شبرا والأمناء المساعدين والأمناء النوعيين في الأمانة وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بشبرا وعدد من أعضاء الحزب وكان في استقبالهم، وفد من رجال الكنائس التي تم زيارتها.