23 توجيهًا عاجلًا من "تعليم القاهرة" بشأن امتحانات نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اجتمع محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير المديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع مديري عموم الإدارات التعليمية وقيادات المديرية، للوقوف على آليات أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي 2021/2022.

ووجه مدير المديرية، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والسلامة المهنية مسافات التباعد بين الطلاب أثناء الامتحان حرصًا على صحتهم وسلامتهم، مع تأكيد الالتزام بالكمامات وتوفير المطهرات ،والتنسيق مع المنطقة الصحية، لإعداد خطة مرور الأطباء على المدارس خلال فترة الامتحانات.

وأوضح ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، أنه جار الانتهاء من عملية تسكين طلاب الصفين الأول والثاني على المدارس الحكومية المجهزة بالبنية التكنولوجية (الخدمات والمنازل والمدارس الخاصة والحكومية الغير مجهزة ) فترة مسائية ويمكن إلحاقهم بالفترة الصباحية في حالة وجود أماكن، مشددًا على آلية تطبيق التسكين ومراعاة نوعية وظروف المدارس.

وتناول الاجتماع التأكيد على الالتزام بالتعليمات التالية:

1- مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس.

2- سرعة صرف مستحقات العاملين والتجريبيات.

3- سرعة إرسال تحديث الملف الوظيفي للإدارات التي لم ترسل بعد.

4- عدم التحدث في الإعلام إلا بموافقة كتابية من مدير المديرية.

5- التحلي بضبط النفس واحتواء المواقف وحل المشكلات وعدم حرمان أي طالب من الامتحان.

6- الإعلان عن جدول الامتحانات قبل إجازة العيد وإعلام الطلبة وأولياء الأمور.

7- استمرار اللجان الخاصة بالأزمات والمكونة من( مدير عام الإدارة _ وكيل الإدارة _ مديري المراحل والشئون المالية والإدارية).

8- تشكيل غرف عمليات بالإدارة التعليمية وتواجد الموجه المشرف علي وضع الامتحان بها ومكافحة الغش.

9- نظافة المدارس والأماكن المحيطة وسلامة الطرق المؤدية للمدارس والتواصل والتنسيق مع الأحياء.

10- سرية أعمال الامتحانات مسئولية المدير العام والوكيل وكل من شارك.

11- الانتهاء من إقرار الموانع وإقرارات الانتهاء من المناهج الدراسية على كافة المستويات.

12- وضع أسئلة الامتحانات وفقًا للمقرر الدراسي للمادة، ووفقًا لما قطع من المنهج ومراعاة المحذوف من المنهج ووفقا للزمن المحدد للإجابة عنها.

13- التأكد من وضع امتحان احتياطي في جميع المواد الدراسية.

14- تتم الامتحانات خارج المجموع بدأ من يوم 7 وحتى 10 من شهر مايو وذلك وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.

15- طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي عدم الاستعانة بالكتاب أو التابلت ونظام الامتحان 30% ورقي و70% إلكتروني.

16- امتحانات الثانوية العامة بابل شيت والاستعانة بورقة مفاهيم.

17- تتم الامتحانات خارج المجموع والهوية القومية داخل المدارس وفي لجان مؤمنة.

18- امتحان المكفوفين يتم أسوة بالعام الماضي.

19- عند الإعلان عن أي نتائج إلا بعد وصول فاكس المديرية.

20- تكليف المتابعين المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) بالمرور على مقار لجان الامتحانات ومراجعة العوامل والمعايير والشروط الواجب توافرها في تلك اللجان وفق التعليمات.

21- التشديد على آليات وضوابط طباعة الامتحانات والالتزام بها.

22- تسكين مديري الشؤون المالية بالإدارات التعليمية.

23- توفير البدل لصالح العمل وتولى من يصلح.