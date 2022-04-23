5 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة، في انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الزراعي الذي يربط قرية اهناسيا الخضراء بمدينة بني سويف.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة إسلام بدائرة مركز بني سويف.

انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة "م.ع.أ" 36 عامًا، محاميًا، وزوجته "ش.أ.ب" 33 عامًا، وأبنائه " ك.م" 5 أعوام، و" إ.م" 7 أعوام، و"آ.م" 10 أعوام، وجميعهم مصابين بسحجات وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.​