بالفيديو والصور.. محافظ بني سويف يشهد قداس عيد القيامة المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قداس عيد القيامة بمطرانية ببا، وذلك مشاركة للأخوة المسيحيين احتفالهم بمناسبة عيد القيامة المجيد، حيث كان في استقباله الأنبا إسطفانوس أسقف ببا وتوابعها على رأس جمع كبير من الآباء والكهنة والقساوسة.

جاء ذلك في حضور اللواء طارق مشهور مدير الأمن، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، و اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال عظته تمنى نيافة الأنبا إسطفانوس أن يكون عيد فرحة وفاتحة خير على مصر جميعاً، مؤكداً على عمق الأخوة، وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم.