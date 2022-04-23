تركيا: انفجار عبوة ناسفة في اسطنبول

اسماعيل عبد الحي - أعلن مكتب حاكم اسطنبول أن انفجارا وقع بالقرب من مبنى مؤسسة الشباب في منطقة غازي عثمان باشا في المدينة صباح اليوم الخميس، حيث تم العثور على شظايا عبوة ناسفة في الموقع.

وقال مكتب حاكم اسطنبول في بيان له: "تم الإبلاغ عن انفجار أمام فرع مؤسسة الشباب التركي في منطقة غازي عثمان باشا في حوالي الساعة السادسة صباحا. ووفقا للتصريحات الأولى التي أدلى بها جهاز الأمن التابع لنا، فإن الانفجار أدى إلى تحطم زجاج في المبنى، دون سقوط قتلى أو جرحى".

وأضاف البيان انه خلال تفتيش المكان، تم العثور على شظايا عبوات ناسفة بدائية، وجرى فتح تحقيق قضائي إداري في الحادث.

وحسب الإعلام المحلي، فإن كاميرات المراقبة رصدت امرأة مجهولة الهوية اقتربت في الصباح الباكر من المبنى وتركت قربه عبوة ناسفة بدائية. وأطلقت الشرطة عملية لاحتجاز المشتبه بها.

روسيا اليوم