زيلينسكي لـ”غوتيريش”: من الخطأ الذهاب إلى روسيا قبل أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:23 مساءً - ندد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، “غير المنطقي” زيارة موسكو، الثلاثاء، قبل يومين من توجهه إلى كييف.

وقال في مؤتمر صحافي في محطة مترو في ساحة كييف المركزية “من الخطأ الذهاب إلى روسيا أولا ثم إلى أوكرانيا”، معربا عن أسفه “للانعدام التام للعدالة والمنطق في هذا الترتيب”.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن غوتيريش سيلتقي الخميس المقبل زيلينسكي ووزير خارجيته بعد زيارة له إلى موسكو الثلاثاء.

وكان الكرملين أكّد الجمعة أنّ غوتيريش سيزور الأسبوع المقبل روسيا حيث يلتقي بوتين، في أول اجتماع بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعث غوتيريش الثلاثاء رسالتين منفصلتين إلى بوتين وزيلينسكي طلب فيهما استقباله في موسكو وكييف.

وسعى غوتيريش من خلال الرسالتين إلى تحفيز الحوار لإنهاء الحرب. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هذا الأسبوع “في هذا الوقت الذي ينطوي على مخاطر كبيرة وعواقب، يود (غوتيريش) مناقشة الخطوات العاجلة لتحقيق السلام في أوكرانيا”.

ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، هُمّشت الأمم المتحدة في الصراع بسبب انقسام بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن: موسكو، واشنطن، باريس، لندن وبكين.

ولم يكن هناك تواصل مكثف بين غوتيريش وزيلينسكي منذ بدء الحرب وقد تحدثا مرة واحدة عبر الهاتف في 26 مارس.

ولم يردّ بوتين على مكالمات غوتيريش الهاتفية أو يتواصل معه، منذ أن صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن الغزو الروسي انتهاك لميثاق المنظمة الدولية.

والسبت كذلك، أعلن زيلينسكي أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيزور كييف الأحد مع وزير الدفاع لويد أوستن.

وفيما يُتوقع استمرار النزاع، دعت واشنطن 40 دولة لاجتماع في ألمانيا الثلاثاء لمناقشة الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا على الأمد الطويل.

وجدد زيلينسكي بالمناسبة، دعوته إلى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين “لإنهاء الحرب”. وقال “اعتقد أن من بدأ هذه الحرب يمكنه أن ينهيها”، مكررا أنه “لا يخشى لقاء” الرئيس الروسي.

لكنه قال إن بلاده ستنسحب من المفاوضات مع موسكو في حال عمد الجيش الروسي الى قتل الجنود الاوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال في ماريوبول بجنوب شرق أوكرانيا.