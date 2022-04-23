أوكرانيا تعلن تدمير مركز القيادة الروسية في خيرسون ومقتل جنرالين

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 21 دقيقة

في آخر تطورات الحرب الروسية ضد أوكرانيا المتواصلة لليوم 59 على التوالي، أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أنه دمر مركز قيادة روسيّا في منطقة خيرسون الجنوبية، التي تخضع إلى حد كبير للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للغزو.

وقالت وكالة المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن مركز القيادة الروسية يقع بالقرب من موقع اشتباكات نشطة بين القوات الأوكرانية والروسية، مضيفة أن “ضابطين روسيين رفيعي المستوى كانا موجودان في المركز وقت شن الضربة”.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إنه لم يتسن التحقق من صحة هذا الادعاء بشكل مستقل ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الروسي الذي نادرا ما يعترف بتكبده خسائر خلال المعارك.

وفي بيان منفصل، قال أوليكسي أريستوفيتش، ضابط المخابرات العسكرية الأوكراني السابق والذي يعمل الآن مستشارا في مكتب الرئيس الأوكراني، إن حوالي 50 ضابطا روسيا كبيرا كانوا في مركز القيادة وقت الهجوم.

وأفاد الجيش الأوكراني في وقت لاحق بأن جنرالين روسيين قتلا وأصيب آخر بجروح خطيرة تطلبت نقله لمكان آخر.

وكانت خيرسون المطلة على البحر الأسود أول مدينة أوكرانية رئيسية تسقط في أيدي القوات الروسية.

وتقع المدينة إلى الشمال مباشرة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وقد لعبت خيرسون دورا حاسما في جهود موسكو الأوسع للسيطرة على مناطق الجنوب الأوكراني.

وتعد المدينة الساحلية حلقة وصل حيوية في السلسلة اللوجستية الروسية التي تمتد إلى شبه جزيرة القرم، مما يسمح بنقل المدفعية الثقيلة والمعدات إلى جنوب أوكرانيا عن طريق السكك الحديدية.

وفي الأسابيع الأولى من الحرب، استخدمت روسيا خيرسون كنقطة انطلاق في اندفاعها نحو أوديسا، لكن القوات الأوكرانية تمكنت من وقف التقدم الروسي.

ومؤخرا قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي ومسؤولون آخرون في حكومته إن روسيا تستعد لإجراء “استفتاء لإنشاء جمهورية خيرسون الشعبية”.

واستخدمت موسكو تكتيكا مشابها عندما أجرت استفتاء مثيرا للجدل في شبه جزيرة القرم، والتي غزتها في عام 2015 وضمتها لاحقا.