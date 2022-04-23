تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 33 دقيقة

أعلنت تركيا، السبت، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية العسكرية والمدنية المتجهة الى سوريا.

نقل تلفزيون ”تي.آر.تي“ الرسمي التركي عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله إن المجال الجوي التركي أُغلق أمام الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل قوات من روسيا إلى سوريا بعد محادثات مع موسكو، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وذكر التلفزيون أن جاويش أوغلو أدلى بهذا التصريح للصحفيين المرافقين له على طائرة تقله إلى الأوروغواي.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية التركي، بعد ساعات من أنباء تناقلتها وسائل إعلام، عن غارات جوية روسية استهدفت مناطق ريف حلب شمال سوريا الخاضعة لسيطرة “الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، واستهدف مدن عفرين واعزاز وتادف وترمانين، ما سبب دوي انفجارات قوية.

وتناقلت مراصد عسكرية على غرف “تلغرام” اليوم السبت، أن الطيران الروسي استهدف بصورايخ “جو جو” ريف عفرين بريف حلب الشمالي، دون تسجيل إصابات.

ويعد ريف حلب الشمالي من المناطق التي تعتبرها تركيا “آمنة” نسبيًا، بموجب تفاهماتها مع موسكو، ونادرًا ما تتعرض لقصف جوي.

وكان استهدف سلاح الجو الروسي بغارات جوية عدة قرى وبلدات عدة في مناطق نفوذ المعارضة السورية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، أمس الجمعة.

وغابت كثافة القصف الروسي منذ مطلع الشهر الحالي عن مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة، بالتزامن مع استمرار سريان ما يُعرف بـ“اتفاق موسكو“، أو اتفاق “وقف إطلاق النار”، الموقّع بين روسيا وتركيا، في 5 مارس/آذار 2020.

والإثنين الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ ”تركيا ستواصل مساعيها من أجل التوصل إلى حل يُرضي الطرفين الروسي والأوكراني، والمجتمع الدولي“.