حرائق غابات تدمر منازل وتشرد المئات في ولاية نيومكسيكو الأمريكية

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 45 دقيقة

شبت حرائق غابات أججتها الرياح في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية ودمرت عدة منازل وأجبرت المئات على الفرار من القرى الجبلية مع اندلاع الحرائق في جنوب غرب الولايات المتحدة الذي يجتاحه الجفاف.

وقالت السلطات المحلية ومسؤولو الإطفاء اليوم السبت إن حريقين اندلعا في شمال غرب لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو وغطيا 15 ميلا من الغابات مدفوعة برياح تجاوزت سرعتها 121 كيلومترا في الساعة.

وهذه أشد حرائق غابات من بين ما يقرب من عشرين حريقا في جنوب غرب الولايات المتحدة.

وكانت السلطات المحلية في الولاية قد قالت إنه تم إخلاء أكثر من 12 مجتمعا صغيرا بسبب اندلاع حريقين في الجبال على بعد نحو 48 كيلومترا شمال شرقي سانتا في، تؤججهما رياح تزيد سرعتها على 97 كيلومترا في الساعة.

وأوضح موقع تتبع الحرائق “إنسيويب” أن الحريقين اللذين يعرفان باسمي “كالف كانيون وهيرميتس بيك” التأما على بعد حوالي 19 كيلومترا شمال غرب لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.

والحريقان من بين أكثر من 12 حريقا مندلعة في أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة في ظل جفاف مستمر منذ عقود بالإضافة إلى وفرة الغطاء النباتي الجاف مما يثير مخاوف من أن المنطقة ينتظرها عام حرائق قاس.

وقالت لورا رابون المتحدثة باسم غابة لينكولن الوطنية في جنوب نيو مكسيكو، حيث توفي شخصان في حريق الأسبوع الماضي: ” هناك العديد من الحرائق المندلعة في نيو مكسيكو الآن، وهناك العديد من الحرائق المندلعة في أريزونا وهو أمر غير طبيعي بالنسبة لهذا الوقت المبكر من الموسم”.