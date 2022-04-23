زيلينسكي: نريد أن تكون أمريكا أحد الضامنين لأمن أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 53 دقيقة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن أوكرانيا تريد أن تكون الولايات المتحدة أحد الضامنين لأمنها في مواجهة أي تهديدات مستقبلية.

وفي مؤتمر صحفي في كييف قبيل زيارة مسؤولين أمريكيين كبار غدا الأحد، قال زيلينسكي إنه يتوقع نتائج ملموسة تتضمن اتفاقا لتوفير المزيد من الأسلحة.

وأضاف أنه يتوقع أن تتحدث الولايات المتحدة مع ألمانيا حول تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وفي جانب آخر، قال زيلينسكي اليوم السبت إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن سيتوجهان إلى كييف الأحد لإجراء محادثات.

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف أنه سيبحث مع بلينكن وأوستن أنواع الأسحة التي تحتاجها أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قد وصل الأربعاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة.

وكشف المسؤول الأوروبي عن زيارته في منشور عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال: “أنا في كييف اليوم”.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة “تدخلا” في سيادتها.