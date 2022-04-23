“أريد أن أرى الشمس”.. صرخة طفل بعد شهرين من الحصار داخل قبو في ماريوبول

كتبت أسماء لمنور في السبت 23 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

قال أطفال ونساء يحتمون بمصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، وهو آخر معقل للمدافعين الأوكرانيين عن المدينة الساحلية، في مقطع فيديو نُشر اليوم السبت، إن آمالهم في الخروج تتبدد وإن ما تبقى لديهم من طعام ينفد.

ونشرت الفيديو كتيبة آزوف التي أسسها قوميون مؤيدون لأوكرانيا في عام 2014 وتم دمجها لاحقا في الحرس الوطني الأوكراني وتلعب دورا بارزا في الدفاع عن ماريوبول.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مكان تصوير الفيديو وموعده. وذكر شخص يتحدث في الفيديو أن التاريخ هو 21 أبريل نيسان.

يُظهر الفيديو جنودا يقدمون الطعام للمدنيين الذين تقول الكتيبة إنهم يحتمون بمجمع آزوفستال.

وقالت امرأة تحمل طفلا صغيرا إن الطعام ينفد من الناس في المصنع. وأضافت “كل ما نريده هو العودة إلى المنزل”.

وقال المستشار الرئاسي أوليكسي أريستوفيتش اليوم السبت إن القوات الروسية تقصف مجمع آزوفستال بضربات جوية وتحاول اقتحامه، رغم أن موسكو قالت قبل أيام إنها ستحاصر المصنع ولن تحاول الاستيلاء عليه. ووفقا للسلطات الأوكرانية، يوجد ما يزيد على ألف مدني في المصنع إلى جانب القوات التي تدافع عنه.

وقال طفل لم يذكر اسمه في الفيديو إن لا أمل لديه في الخروج من القبو الذي يمكث فيه منذ شهرين.

وأضاف “أريد أن أرى الشمس لأن الأجواء قاتمة هنا، وليست مثل الخارج. عندما يُعاد بناء منازلنا يمكننا أن نعيش في سلام. النصر لأوكرانيا لأنها موطننا الأصلي”.

وأظهر الفيديو نساء يرتدين زيا موحدا يحمل شعار آزوفستال الذي تحققت رويترز من أنه مطابق لصور سابقة.

وقالت امرأة إنها تحتمي بمنطقة مصنع الصلب منذ 27 فبراير شباط، أي بعد أيام فقط من شن روسيا غزوها لأوكرانيا.

وقالت “نحن أقارب العمال. وبدا أن هذا هو المكان الأكثر أمانا وقت وصولنا إلى هنا. وكان هذا عندما تعرض منزلنا لإطلاق النار وأصبح غير صالح للسكن”.

وتحاصر القوات الروسية ماريوبول وتقصفها منذ الأيام الأولى للحرب مما ألحق الدمار بالمدينة التي كان يقطنها أكثر من 400 ألف شخص. وقال مساعد لرئيس بلدية ماريوبول إن محاولة جديدة لإجلاء المدنيين باءت بالفشل اليوم.